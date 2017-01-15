Osmaniyeler Derneği İstanbul Buluşması

Osmaniyeliler Derneği İstanbul Öğrenci Topluluğu (ODER) tarafından İstanbul'da "Osmaniye Günleri" etkinliği düzenledi.



ODER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaniye Valisi Kerem Al, İstanbul Beylerbeyi Saray'ında gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, gurbet ile sılanın ortak buluşması olan toplantıdan son derece memnun olduklarını belirtti.



İstanbul'un Osmaniye ilinden çok göç aldığını ifade eden Vali Al, şöyle devam etti.





"İstanbul'da yaşayan Osmaniyeliler için sivil toplum kuruluşlarına görevler düşüyor. İstanbul gibi büyük kentlerde insanlarımızın bir birleriyle buluşma ihtiyaçları var. Bunuda daha çok mahalli dernekler sağlıyor. Dilerim ki bu toplantıdan alacağımız sonuçlar burada yaşayan vatandaşlarımız için iyi sonuçlar olur."





Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu kaydetti.



Osmaniye'nin, küçük bir şehir olmasına rağmen dünyanın her yerinde insanlarının olduğunu belirten Kara, "İnsanlarımızın İstanbul gibi büyük şehirlerde dernek çatısı altında buluşması çok önemlidir. Biz bugün gençlerimize sahip çıkarsak, onlarda bir gün mutlaka Osmaniye için bir şeyler yapacaklardır." ifadelerini kullandı.



Osmaniyeliler Dernek Başkanı Talip Ersoy ise bu tür derneklerin ciddi anlamda hizmet verdiğini belirterek, diğer illerde de dernek sayılarının arttırılmasında fayda olacağını bildirdi.





Etkinliğe, Teknik Direktör Samet Aybaba, Yapımcı-Yönetmen Abdurrahman Keskiner, Osmaniyeliler Derneği İstanbul Öğrenci Topluluğu Başkanı Sena Şimşir, Osmaniyeli sanatçılar, iş adamları, siyasiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.