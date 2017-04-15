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Osmaniye Ziraat Odasında Yerfıstığı Semineri
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Osmaniye Ziraat Odasında Yerfıstığı Semineri

Osmaniye Ziraat Odası’nda çiftçilere, yerfıstığı yetiştiriciliği konusunda bir seminer verildi.

Osmaniye Ziraat Odasında Yerfıstığı Semineri

Osmaniye Ziraat Odası'nda çiftçilere, yerfıstığı yetiştiriciliği konusunda bir seminer verildi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Halis Arıoğlu'nun "Yerfıstığı Yetiştiriciği" konusu seminerine, Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, Osmaniye Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Recai Alibekiroğlu, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, teknik personeller, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, yaptığı açılış konuşmasında yerfıstığı üretiminin arttırılmasının önemine değinirken Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise yerfıstığı ve pamuk ekiminin tarla tarımında arttırılmasının gerekli olduğunu ayrıca yerfıstığının "Çiftçi Kayıt Sistemi"nin doğru oluşması ve münavebede yer alması açısından havza desteklemeleri kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Halis Arıoğlu'nun yaptığı yerfıstığı tarımı ile ilgili sunum, soru-cevapların ardından sona erdi. - OSMANİYE

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Çukurova Üniversitesi, İbrahim Sağlam, Osmaniye, Ticaret, Havza, Borsa, Muhtarlar, Muhtar