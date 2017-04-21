Osmaniye Yorganların Arasından 27 Kilo Esrar Çıktı

Yorganların arasından 27 kilo esrar çıktı



OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsteki yorgan ve battaniyelerin arasından 27 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolu Bölge Trafik Kavşağı'nda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Sürücüsünden şüphelenilen 17 DA 847 plakalı minibüsü durduran polis, aracı ayrıntılı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü. Yapılan incelemede yorgan ve battaniye paketlerinin arasına gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü 51 yaşındaki Şerafettin Y. gözaltına alındı.