Osmaniye Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı



OSMANİYE'de, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali' çeşitli etkinliklerle başladı.



Üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 'Yaşar Kemal ve Benim Çukurova'm' konulu resim yarışması sergisinin açılışı ve 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimi yapıldı. Park 328 AVM'deki resim sergisinin açılışını Osmaniye Valisi Kerem Al, yapımcı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner ile protokol üyeleri yaptı. 1012 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin eserlerinin yer aldığı sergide konuşan Vali Al, Çukurova'nın romanların ülkesi, kahramanlarının ise Çukurovalılar olduğunu söyledi. Çukurova'nın sanat ve kültürüne sahip çıkacaklarını belirten Vali Al, "Biz politik duruşlara bakmayacağız, genel olarak kendi bir değerimiz olarak kabul edeceğiz" dedi.



Resim sergisinin gezilmesinin ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan 'Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi' belgeseli ile Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve Türkan Şoray'ın oynayıp yönettiği, 'Yılanı Öldürseler' filminin özel gösterimleri yapıldı. Gösteriminin hemen sonrasında sahneye gelen Türk sinemesinin sultanı Türkan Şoray, Yılanı Öldürseler filminin çekiminde yaşadklarını izleyecilerle paylaştı. Festival, 22 Nisan Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.