Osmaniye Yaralı Çakal, Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı



OSMANİYE'de tüfekle vurulan ve otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı halde bulunan çakal, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.



Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan Ahmet Sarpkaya tarafından, 17 Mart'ta yolda ağır yaralı bulunan çakal, götürüldüğü Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Vücudunda saçma yarası olan ve araç çapması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yaklaşık 1 yaşındaki yaban hayvanı, veteriner tarafından tedavi edildi. Yaklaşık 1 aylık tedavi ardından iyileşen çakal, yaralı halde bulunduğu bölgede yeniden doğaya salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürü Etem Boz, ağır yaralı olarak Orman ve Su İşleri Osmaniye Şubesi'ne getirilen çakala veteriner hekimler tarafından müdahale edildiğini söyledi. Boz, şöyle dedi:



"Şubedeki arkadaşlarımızın yoğun bir tedavi sürecinden sonra çakalımızı kurtardık ve doğaya salınacak şartlar el verdiği için yeniden doğal ortamına bıraktık. Bu tür vakalarda vatandaşlarda büyük bir duyarlılık oluştu. Biz 24 saat hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız bu tür vakaları bize bildirdiği zaman anında müdahale ediyoruz."



Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Çelik ise doğal hayattan hasta hayvan bildirimleri olduğu zaman onların tedavilerini uygulayıp bakım ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına yeniden bırakılmasını takdirle karşılayıp destek verdiklerini söyledi. Çelik, bu çalışmaların artması ile ülkedeki hayvanların değerinin artmasına neden olacağını belirterek, "Bu hayvanlar milli değerlerimiz. Bu hayvanlar doğada varlığını sürdürmelidir" diye konuştu.