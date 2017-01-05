Osmaniye Valisi Al Çipli Kimlik İçin Başvuru Yaptı

Osmaniye Valisi Kerem Al çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu.



Vali Al, 2017 yılının ilk günü itibariyle verilmeye başlanan çipli kimlik kartına başvuru yapmak için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartını ve 1 biyometrik fotoğrafını memura vererek başvuruda bulundu.



Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Al, burada yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartlarının son derece güvenli olduğunu söyledi.



Vali Al ayrıca yeni kimlik kartlarının 10 yıl geçerli olduğunu ve gelişmiş güvenlik öğelerini de içinde barındırdığını anımsattı.



Bu arada valilikten yapılan açıklamada, yeni kimlik kartı başvurusunun Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerinden yapılabileceği bildirildi.