Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
Ekmeklik Buğday
| kg
| 0,85
| 0,85
|
Mısır
| kg
| 0,89
| 0,89
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 5,00
| 7,60
|
Kabuksuz yer fıstığı
| kg
| 6,00
| 10,00
sponsored ads