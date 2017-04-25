Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi



Miktar



En düşük (TL)



En yüksek (TL)







Ekmeklik Buğday



kg



0,85



0,85







Mısır



kg



0,89



0,89







Kabuklu yer fıstığı



kg



5,00



7,60







Kabuksuz yer fıstığı



kg



6,00



10,00



