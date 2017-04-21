Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
Ekmeklik Buğday
| kg
| 0,90
| 0,97
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 4,50
| 4,50
Kabuksuz yer fıstığı
| kg
| 8,0
| 8,0
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