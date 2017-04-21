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Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)



Ekmeklik Buğday

 kg

 0,90

 0,97



Kabuklu yer fıstığı

 kg

 4,50

 4,50



Kabuksuz yer fıstığı

 kg

 8,0

 8,0

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