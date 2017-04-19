Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 3,75 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi



Miktar



En düşük (TL)



En yüksek (TL)







Kabuklu yer fıstığı



kg



3,75



3,75







Mısır



kg



0,70



0,70







Kabuksuz yer fıstığı



kg



6,0



8,0



