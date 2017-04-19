Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 3,75 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 3,75 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 3,75
| 3,75
Mısır
| kg
| 0,70
| 0,70
Kabuksuz yer fıstığı
| kg
| 6,0
| 8,0
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