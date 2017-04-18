Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
Ekmeklik Buğday
| kg
| 0,87
| 0,87
|
Mısır
| kg
| 0,83
| 0,90
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 4,50
| 5,0
|
Kabuksuz yer fıstığı
| kg
| 6,10
| 7,0
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