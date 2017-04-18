Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi



Miktar



En düşük (TL)



En yüksek (TL)







Ekmeklik Buğday



kg



0,87



0,87







Mısır



kg



0,83



0,90







Kabuklu yer fıstığı



kg



4,50



5,0







Kabuksuz yer fıstığı



kg



6,10



7,0



