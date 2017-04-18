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Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)


Ekmeklik Buğday

 kg

 0,87

 0,87


Mısır

 kg

 0,83

 0,90


Kabuklu yer fıstığı

 kg

 4,50

 5,0


Kabuksuz yer fıstığı

 kg

 6,10

 7,0

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