Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuksuz soyulmuş yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.



Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi



Miktar



En düşük (TL)



En yüksek (TL)







Kabuksuz soyulmuş yer fıstığı



kg



8,00



8,00



Mısır



kg



0,81



0,84



Kabuklu yer fıstığı



kg



4,50



4,50



