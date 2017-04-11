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Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 4,50 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 4,50 liradan satıldı.

Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)



Ekmeklik Buğday

 kg

 0,85

 0,99



Mısır

 kg

 0,80

 0,83



Kabuklu yer fıstığı

 kg

 4,50

 4,50

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