Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 4,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 4,50 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
Ekmeklik Buğday
| kg
| 0,85
| 0,99
Mısır
| kg
| 0,80
| 0,83
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 4,50
| 4,50
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