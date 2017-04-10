Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 3,55 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 3,55 liradan satıldı.
Salon satışlarında bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
Ekmeklik Buğday
| kg
| 0,85
| 0,99
Mısır
| kg
| 0,85
| 0,86
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 3,50
| 3,55
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