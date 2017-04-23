Osmaniye Tedavileri Tamamlanan Yaban Kuşları Doğaya Bırakıldı

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı



OSMANİYE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne getirilen yaralı şahin ve yılan kartalı yapılan tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.



Hatay'da kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen iki yaralı yaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince tedavi edilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından tedavileri tamamlanan yaban kuşları, Cevdetiye Beldesi yakınlarındaki kuş cenneti bölgesinde bulunan ormanlık alanda yeniden doğaya salındı.



Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Etem Boz, "Hatay ilimizde bir şahinimiz ve yılan kartalımız, ilk müdahale merkezimize getirildi. Buradaki uzun süreli bir rehabilitasyonlarından, hastalıklarının giderilmesinden sonra doğaya bırakılacak hale getirildi ve yeniden doğaya saldık" dedi.