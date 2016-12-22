Osmaniye Şiddetli Fırtına Osmaniye'de Çatıları Uçurdu

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu



OSMANİYE'de 2 gündür etkili olan şiddetli fırtınada, bazı evlerin çatıları ve güneş enerji panelleri hasar gördü.



Sağanak yağmurla birlikte etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle merkeze bağlı Gökçedam Köyü'ndeki bazı evlerin çatıları ile güneş enerji panelleri ve kazanları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar ise kökünden söküldü.



METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARMIŞTI



Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre, vatandaşlar şiddetli fırtınaya karşı 21 ve 22 Aralık günlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Kentte, olumsuz hava koşullarının sürmesi bekleniyor



(Tür: Yurt)