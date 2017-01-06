Osmaniye Şehitlerine Yürüyor Programı Yapıldı

Mamure tren istasyonunda düzenlenen etkinlik için Osmaniye Garı'ndan özel tren seferi yapıldı.

Törene, Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri Osmaniye garından trenle Mamure Tren İstasyonuna geldiler.

Osmaniye Valisi Kerem Al etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada, "95 yıl önce tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de nice kahramanlıklar yaşandı. Düşmana karşı çetin bir mücadele verildi. Bu tür seremonileri, törenleri o günleri anmak, hafızalarda yer almasını sağlamak, yurt vatan ve tarih bilincini sağlamak için bu törenleri yapıyoruz, genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise konuşmasında ;"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu etkinlikleri yapıyoruz. Mamure'nin Türk kurtuluş savaşında önemli bir yeri vardır. Burada çetin bir mücadele sonucu şehitlerimiz oldu. Ülkemiz için toprağa düşen vatan evlatlarının aziz hatıralarını anmak için Sayın Valimiz , değerli protokol üyeleri ve vatandaşlarımızla birlikte Mamure İstasyonu'ndayız."dedi.

Mamure Tren İstasyonundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır tarafından şehitlerimiz için dua okundu.

Törenin devamında Sivil Toplum Kuruluşları adına Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İşgal sırasında Osmaniye'de verilen mücadeleyi ve milli mücadele kahramanlarımızı anlatan İsmet İpek, Milli mücadele döneminde , Mamure'yi de içine alan Kanlıgeçit civarındaki savaşların sadece Osmaniye için değil, bölge tarihi için de dönüm noktası olduğunu, , Gaziantep, Kahramanmaraş'ın ve bölgenin düşman işgalinden kurtuluşunun önünü açtığını vurguladı. İpek, Osmaniyeli sivil toplum kuruluşları olarak Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi himayesinde düzenlenen"Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" etkinliği vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Törenin son bölümünde Vali Kerem Al ve protokol mensupları, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfiller bırakarak, dualar okudular.