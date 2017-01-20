Osmaniye - Şehit Polis Mahmut Ava Için Mevlit

Şehit polis Mahmut Ava için mevlit



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlaması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu.



Şehit Mahmut Ava'nın Toprakkale İlçesi'ndeki baba evi önünde kurulan taziye çadırında okutulan mevlide Vali Kerem Al, Vali Yardımcısı ve Toprakkale Kaymakam Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Vali Kerem Al, şehit babası Süleyman Ava, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.