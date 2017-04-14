Osmaniye Okullararası Bisiklet Yarışları Sonuçlandı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Okullararası Bisiklet İl Birinciliği yarışması yapıldı.



Düzenlenen yarışmaya küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 50 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, yarışmalar sonucunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başarılı sporcuları kutladığını belirtti.





Bisiklet kullanımının böyle yarışmalarla teşvik edildiğini belirten Özsarı, "Kentimizde bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışma yapılıyor. Bu anlamada yapılan çeşitli organizasyonları önemsiyoruz. Yarışmalarımıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam gibi birçok faydaları olduğunu bildiğimiz bisiklet kullanımının yaygınlaşmamız lazım." dedi.





Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.