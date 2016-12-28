Osmaniye Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma

Öğrencilerden anlamlı dayanışma



OSMANİYE Özel Selim Çiftçi Ortaokulu öğrencileri 'kardeş okul' projesi kapsamında köy okuluna destek oldu.



Öğrenciler harçlıkları ile aldıkları oyuncak, ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemelerini merkeze bağlı Hemite Köyü'ndeki Gökçedam İlkokulu ve Ortaokulu'na armağan etti.



Okulun kurucusu Selim Çiftçi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir proje hazırlandığını söyledi. Çiftçi, "Eşim Çiğdem Çiftçi'nin katkıları ve okul müdürümüz Zeliha Güzel koordinatörlüğünde tüm okul öğretmenleri ve öğrencilerimizin katılımıyla bu projemiz gerçekleşmiştir. Son günlerde yaşanan olaylardan sonra bu tür birlikteliklerin devamının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Gökçedam İlkokulu ve Ortaokulü Müdürü Ahmet Ekren de 140 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek "Artık bir kardeş okulumuz oldu. Biz bundan sonra her zaman yanımızda Özel Selim Çiftçi Ortaokulu'nu büyük bir güç olarak göreceğiz" dedi.



Armağanların teslim töreninde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Her iki okulun öğrencileri birbirleriyle tanışarak çeşitli oyunlar oynadı.