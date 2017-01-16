Osmaniye Off-Road Üyeleri, Sokak Hayvanları Için Yem Bıraktı

Osmaniye'de Off-Road Kulübü üyeleri aşırı kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren soğuk havada yiyecek bulamakta güçlük çeken sokak hayvanları için Zorkun Yaylası'nda doğaya yem bıraktı. Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği ile Korkut Ata Derneğinin destekleri ile düzenlenen besleme faaliyetinde, Off-Road Kulübü üyeleri bu sefer zorlu yolları, soğuk bölgelerde açlık sıkıntısı çeken canlılar için aştılar. Temin edilen raf ömrü bitmiş 250 kilo tavuk eti ve et ürünleri ile birlikte 100 kilo unlu mamul, Amanos dağları eteklerindeki Çiftmazı Mesire Alanı, Mitisin, Olukbaşı ve Zorkun Yaylasında ki kedi ve köpekler için belirli noktalara bırakıldı.



Osmaniye Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Arıcan, amaçlarının Osmaniye'yi tanıtmak olduğunu belirterek, "Bugün karda mahsur ve aç kalan hayvanları beslemek onları korumak amacı ile buradayız" dedi.



Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara ise Off-Road kulübü ile dağlık alanlardaki hayvanları besleme faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Ulaşılmaz denilen yollara ulaştık. Halkımız ile birlikte bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, mutlu şehrin mutlu hayvanları olmasını diliyoruz" dedi.