Osmaniye'nin Kurtuluşunun 95. Yılı Etkinlikleri

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" etkinliği düzenlendi.



Osmaniye Tren İstasyonu'nda bir araya gelen protokol mensupları ve vatandaşlar, buradan trenle Mamure İstasyonu'na gitti. Mamure Tren İstasyonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.



Osmaniye Valisi Kerem Al, burada yaptığı konuşmada, 95 yıl önce tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de nice kahramanlıkların yaşandığını kaydetti.



Osmaniye'de düşmana karşı çetin bir mücadelenin verildiğini ifade eden Al, "Bu tür seremonileri, törenleri o günleri anmak, hafızalarda yer almasını sağlamak, yurt vatan ve tarih bilincini sağlamak için bu törenleri yapıyoruz, genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.



Sivil toplum kuruluşları adına Türk Kızılayı Şube Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Vali Al ve protokol mensupları, üzerinde kurtuluş şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu anıta, karanfiller bıraktı.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı.