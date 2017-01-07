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Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümü

Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye Valisi Kerem Al ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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