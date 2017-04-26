Osmaniye'nin Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde cuma günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Rahime Hatun Mahallesi 9086, 9087, 9088 ve 9091 sokaklara 13: 00-18: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Cengiz Topel Mahallesi 09: 00-13: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesinde 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Yenice Haruniye Mahallesinde 09: 00-12: 00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek. - OSMANİYE