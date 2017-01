Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yılı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.



Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Vali Kerem Al'ın Şeref Defteri'ni imzalamasıyla başladı.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törende yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ın aziz şehitlerin kanlarıyla yazıldığını, Kurtuluş Savaşı'nın destanı olduğunu belirtti.



İçeride ve dışarıda düşmanların el ele verdiğini, her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmadığını dile getiren Kara, "Asker, polis, sivil, genç, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce, binlerce vatandaşımıza, gencecik yavrularımıza kıydılar, demokrasimize saldırdılar. Ülkemizde her gün acıların yaşandığı, evlere ateş düştüğü, ülkemizin düşmanları tarafından yıkıma sürüklenmek istediği bu günlerde bizler de daha mütevazi tören yapmayı planladık." dedi.



Kara, İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan katliamın acı verdiğini, terörün alçak yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Kimse ama kimse ümitsizliğe kapılacağımızı, üzüntümüzle bu vatandan vazgeçeceğimizi aklından bile geçirmesin. Bu vatanın her metrekaresine kendimizi feda etmekten bir adım bile asla geri durmayız. Milletimizin sinesinde kurtuluş günü olan 7 Ocak 1922'nin direniş ruhundan bir gram eksilmemiştir."



Kuvva-i Milliye Mücahitleri Derneği Şube Başkanı Hasan Özdemir de kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.



Törende, İskenderun Kafkas Rüzgarı Halk Dansları ekibi ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.



Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Envar-ul Hamit Camisi'ndeki Kurtuluş Şehitliği'ne yürüdü. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.



Törene, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katıldı.