Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yılı

OSMANi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı dolayısıyla tırmanış yarışması düzenlendi.



Osmaniye Belediyesi ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (ODAK) organizasyonuyla, Samet Aybaba Spor İzci Kampı Tırmanma Duvarında yapılan yarışmalara 7 kategoride 41 kişi katıldı.



Yarışma sonucunda büyük erkeklerde birinci Mahmut Akkoç, ikinci Harun Diker, üçüncü Emre Akkuş oldu.



Kadınlarda birinci Semra Koç, ikinci Halime Akkoç, üçüncü Beyza Seyhan, genç erkeklerde ise birinci Enes Koç, ikinci Erdem Kurt, üçüncü Abdullah Can oldu.



Genç kadınlarda birinci Tuna İltemiş, ikinci Dilara Ocakoğlu, üçüncü Sıla Uçar olurken, küçük erkeklerde birinci Emin İrgin, ikinci Batıkan Gülci, üçüncü Emirhan Demir oldu.



Küçük kızlarda ise birinciliği İkra Nur Dadaş, ikinciliği Cemre Kılıç, üçüncülüğü de Dila Tellioğlu elde etti.



Minik kızlarda da birinci Nisa Akkoç, ikinci Maile İrgin, üçüncü de Elif Çelik oldu.



MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.