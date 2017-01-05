Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yılı

Osmaniye Valisi Kerem Al, 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurutuluşunun 95'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Al, mesajında, asil ve necip milletin, istiklal ve hürriyet uğruna tarihin hiçbir devresinde esarete boyun eğmediğini, bu uğurda canını seve seve vereceğini





yurdun dört bir tarafında verdiği kurtuluş mücadelesiyle gösterdiğini belirtti.





Kurtuluş mücadelesi veren ecdadı rahmetle anan Al, 95 yıl önce Osmaniye'de "şehit olur, gazi olur ama esir olmaz" sözünün hakkını veren Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların, Köse Mehmetlerin vatan millet bayrak uğrunda gerçekleştirdiği direnişin herkese örnek olması gerektiğini bildirdi.



Al, şunları kaydetti:





"Bugün bizlere düşen görev, kardeşlik hukukumuzu koruyarak hiçbir fitne ve fesada izin vermeden, gelecek kuşakların ecdadın kendilerine emanet ettiği bu kutsal topraklar için sağladıkları güven ve huzur ortamının yaşatılması ve bunun için farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz mücadelede bağımsızlığımıza, hürriyetimize sahip çıktığımız gibi bugün de demokrasimize ve bizi biz yapan değerlerimize daha fazla sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, valilik yapmaktan onur duyduğum bu kadim şehre, cebeli bereketin yiğit evlatlarına hizmet ediyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, Osmaniyeli hemşehrilerimin 7 Ocak kurtuluş bayramını kutluyor, başta 7 Ocak kurtuluş mücadelesinde olmak üzere, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor selam ve saygılarımı sunuyorum."