Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye merkezli Adana, Siirt, Balıkesir ve Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 asker ile 1 mühendis gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Balıkesir, Siirt ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 astsubay, 1 üsteğmen ve Osmaniye'de örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen bir mühendis gözaltına alındı.



Emniyette sorgusu devam eden şüphelilerden 4 astsubaya örgüt tarafından sınav sorularının verildiği ve TSK'ya yerleştirildiği aynı zamanda maaşlarından yüzde 20'sini her ay himmet olarak FETÖ'ye verdikleri iddia edildi.



Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bulunan bilgisayar, cep telefonu ve dokümanların incelendiği belirtildi. - OSMANİYE