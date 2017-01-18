Osmaniye Merkezli 5 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 asker ile askerlerin "abisi" olduğu iddia edilen bir mühendis gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Siirt, Balıkesir ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.



Operasyonda 1 üsteğmen ve 4 astsubay ile Osmaniye'de örgütün "asker abisi" konumunda olduğu ileri sürülen mühendis gözaltına alındı.



Emniyette sorgusu süren şüpheliler arasındaki 4 astsubayın, sınav soruları örgüt tarafından verilerek TSK'ya yerleştirildiği, zanlıların maaşlarının yüzde 20'sini her ay himmet olarak FETÖ'ye aktardığı iddia edildi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve dokümanların incelendiği öğrenildi.