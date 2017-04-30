Osmaniye - Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı



Osmaniye'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 47 yaşındaki Edip Ağırbaş olay yerinde, 49 yaşındaki Metin Gedik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza saat 23.00 sıralarında Osmaniye Gaziantep E-90 otoyolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. Adana yönünden Bahçe istikametine doğru seyir halinde olan 20 yaşındaki Mustafa Ağırbaş idaresindeki 78 BF 440 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla attıktan sonra orta refüjdeki demir bariyerlere çarpıp daha sonra karşı şeride geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Ağırbaş ile yolculardan Metin Gedik ağır yaralandı. Araçtan yola fırlayan Edip Ağırbaş olay yerinde, Metin Gedik ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Ağırbaş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.