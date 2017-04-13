Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımı'ndan Ziyaret

Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret etti.





Demir, ziyarette yaptığı açıklamada, birinci lige yükselen voleybol takımını kutladı.





Bu başarının diğer sporculara da örnek olması temennisinde bulunan Demir, "Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol takımımız, ilimizi temsil ediyor. Bu anlamda bizler de sporcularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gösterdikleri azim ve başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Umarım birinci ligde de başarılı olurlar." dedi.





Ziyaret sonunda kulüp yöneticileri, katkılarından dolayı Demir'e plaket verdi.