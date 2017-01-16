Osmaniye Geniş Bir Caddeye Daha Kavuştu

Osmaniye, caddeler ve bulvarlar şehri olma yolunda hızla ilerliyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlandıktan sonra yol genişletme ve zemin sıkıştırma işlemleri yapıldı. Daha sonra asfaltlama çalışmalarını bitiren Osmaniye Belediyesi şehrin ana arter yollarından bir tanesini genişletilmiş ve asfaltlanmış şekilde Osmaniyeli vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye tarafından başlatılan asfalt seferberliği kapsamında Osmaniye'nin tüm bölgelerinde yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili konuşan Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz; "Divlimoğlu caddemiz Yaveriye Tokiden tren yoluna kadar 4 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde. Yıllardır hep yama ile idare ediliyordu. Değerli Belediye Başkanımız Kadir Kara, sağolsun sorunumuzu çözerek asfalt yaptırdı. Çok memnun olduk. Bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim." Dedi.

Yaverpaşa Mahallesi Muhtarı Elif Tatar ise, "Mahalle sakinleri sürekli serzenişte bulunuyor ve şikayet ediyorlardı. Bu caddemizdeki asfalt sorunu ara sokaklara da yansıyordu. Yol sorunlarımızı çözüme kavuşturduğu için ve Yaverpaşa ,Yeşilyurt,Vatan mahallelerimizin ortak kullandığı geniş ve güzel bir caddeye bizleri kavuşturduğu için sayın Başkanımız Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Üç mahallenin ortak kullandığı Divlimoğlu Caddesindeki yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi'ne şehrimize özenle yapılmış geniş, ferah bir cadde kazandırdıkları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

