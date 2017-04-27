Osmaniye Evinin Önünde Uzun Namlulu Silahla Öldürüldü

Evinin önünde uzun namlulu silahla öldürüldü



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.



Kadirli'nin 7 Mart Mahallesi'ndeki 3 Nolu Sağlık Ocağı yanında oturan Bekir Sert, saat 21: 30 civarında evine geldi. Kapıdan içeriye girmek isteyen Sert'in arkasından gelen ve üzerinde bir kişinin bulunduğu plakasız motosikletten ateş açıldı. Poşete konulmuş uzun namlulu silahtan çıkan 2 mermi Sert'in boyun ve göğüsüne isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Bekir Sert, ambulansla Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırıldı. Andırın Belediyesi'nin taşıma işlerini yapan taşeron firmanın sahibi olduğu belirtilen Bekir Sert, doktorların bütün müdahalesne rağmen kurtarılamadı.



Olay yirene gelen polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, işadamı Sert'e silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, plakasız motosikletle geldiğini söyledi. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarına ait görüntüleri toplayan polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan işadamı Bekir Sert'in, belediyelerin taşıma ve temizlik ihalelerine girdiği bu yüzden de tehditler aldığı ileri sürüldü. Polis, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de silahlı saldırıda ayaklarında yaralandığı kaydedilen Sert'in ölümünün aynı olay ile bağlantılı olma ihtimali üzerinde duruyor.



GÖRÜTÜNTÜ DÖKÜMÜ :



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Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması



Ola yerindeki polis otoları ve meraklı vatandaşların görüntüsü



Olay yeri inceleme polisleri delil toplarken



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN, KADİRLİ (OSMANİYE), (DHA)



(Tür: Yurt)