Osmaniye'de Yorgan İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı

Osmaniye'de polis uygulama noktasından durdurulan yorgan yüklü minibüste, 27 kilo 750 gram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından D400 karayolu şehir merkezi girişinde oluşturulan polis uygulama noktasında Şerafettin Y.'nin (51) 14 DA 487 plakalı minibüs durduruldu. Sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri tarafından minibüs, detaylı arama yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan aramada yorganlar içerisine gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar bulundu.



Minibüs sürücüsü Şerafettin Y. ise gözaltına alındı. - OSMANİYE