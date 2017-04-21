Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı
Ara
BİST 92.591 %0,60
DOLAR 3,6464 %0,13
EURO 3,9017 %-0,10
PARİTE 1,0697 %-0,19
ALTIN 150,40 %0,20
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı

Osmaniye'de yer fıstığı ekimi başladı Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da Birincil ekim yer fıstığı toprakla buluştuOSMANİYE - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da birincil ekim yer fıstığı toprakla buluştu.

Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı

Osmaniye'de yer fıstığı ekimi başladı
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da Birincil ekim yer fıstığı toprakla buluştu

OSMANİYE - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da birincil ekim yer fıstığı toprakla buluştu.
Yerfıstığı üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Osmaniye'de üreticiler, önceden ilaçladıkları yer fıstığını toprakla buluşturdu.
Daha önceden ekilmek üzere ilaçlanan yer fıstığı, mibzerlerle ekilerek Osmaniye çiftçisinin geçim kaynağı oluyor. Üretimin büyük bir kısmının Osmaniye'de karşılanıyor olmasının yanı sıra pazarlama konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden çiftçiler, yer fıstığına destek verilmesini istediler.
Osmaniye merkeze bağlı Dereli köyünde çiftçilik yapan çiftçiler, yer fıstığını ekmenin mutluluğunu yaşarken, yaz döneminde yaşanması muhtemel kuraklıktan dolayı ise endişeli olduklarını belirttiler.
Birincil ekim yer fıstığında ilk tohumları toprakla buluşturduklarını belirten üretici Vahit Karadağ, "Osmaniye'de ilk fıstık ekimine başladık yağmurlardan sonra. Şu an dikim yaptığımız tarla daha önce portakal bahçesiydi. Şu an söktük portakalın para etmemesinden dolayı yer fıstığı üretimi yapacağız. İnşallah, Allah'ım tüm çiftçilere bol hayırlı, bereketli kazançlar getirir" diye konuştu.
Nisan yağmurlarının iyi yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Çiftçi Nazir Karadağ ise, "Yer fıstığında ekim başladı zamanı geldi. Allah hayırlısını versin, Allah satış pazarı versin, hayırlı ürünler, hayırlı kazançlar versin çiftçiye. Bugün 20 dönüm bir yer ekeceğim. Normalde ise 100 dönüm ikinci ürü ekeceğiz. Soğan yerine ve buğday yerine. Beklentimiz yüksek. Yapacağımız başka bir şey yok. İşimiz çiftçilik, işimiz Osmaniye yerfıstığı üretmek. Başka da yapacak bir şey yok" dedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Allah (C.C), Bereketli, Osmaniye, Çukurova, Karadağ, Türkiye, Dereli, Allah, Kaza