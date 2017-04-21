Osmaniye'de Yer Fıstığı Ekimi Başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da birincil ekim yer fıstığı toprakla buluştu.



Yer fıstığı üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Osmaniye'de üreticiler, önceden ilaçladıkları yer fıstığını toprakla buluşturdu.



Daha önceden ekilmek üzere ilaçlanan yer fıstığı, mibzerlerle ekilerek Osmaniye çiftçisinin geçim kaynağı oluyor. Üretimin büyük bir kısmının Osmaniye'de karşılanıyor olmasının yanı sıra pazarlama konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden çiftçiler, yer fıstığına destek verilmesini istediler.



Osmaniye merkeze bağlı Dereli köyünde çiftçilik yapan çiftçiler, yer fıstığını ekmenin mutluluğunu yaşarken, yaz döneminde yaşanması muhtemel kuraklıktan dolayı ise endişeli olduklarını belirttiler.



Birincil ekim yer fıstığında ilk tohumları toprakla buluşturduklarını belirten üretici Vahit Karadağ, "Osmaniye'de ilk fıstık ekimine başladık yağmurlardan sonra. Şu an dikim yaptığımız tarla daha önce portakal bahçesiydi. Şu an söktük portakalın para etmemesinden dolayı yer fıstığı üretimi yapacağız. İnşallah, Allah'ım tüm çiftçilere bol hayırlı, bereketli kazançlar getirir" diye konuştu.



Nisan yağmurlarından dolayı mutlu olduklarını belirten çiftçi Nazir Karadağ ise, "Yer fıstığında ekim başladı, zamanı geldi. Allah hayırlısını versin, Allah satış pazarı versin, hayırlı ürünler, hayırlı kazançlar versin çiftçiye. Bugün 20 dönüm bir yer ekeceğim. Normalde ise 100 dönüm ikinci ürün ekeceğiz, soğan yerine ve buğday yerine. Beklentimiz yüksek. Yapacağımız başka bir şey yok. İşimiz çiftçilik, işimiz Osmaniye yer fıstığı üretmek. Başka da yapacak bir şey yok" dedi. - OSMANİYE