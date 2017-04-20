Osmaniye'de yeni doğa rotaları



OSMANİYE'de Yeniköy, Kırmıtlı ve Sakarcalık köyleri güzergahındaki Kuş Cenneti ve yeni doğa parkuru rotaları, doğaseverlere tanıtıldı.



Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara, Adana'daki Biz Bize Doğa Kulübü üyelerine bölgenin yeni güzergahlarını gezdirdi. Saçıkara Bizim rota çalışmalarımızdan haberdar olan konuklarımıza bugün Kırmıtlı Kuş Cennetini gezdiriyoruz. Ön çalışma yapmaktayız. Yakında çok büyük bir katılımla gezi planlanlıyoruz. Rotamızı yaptık ve misafirlerimizi bekliyoruz dedi.



Biz Bize Doğa Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kemal Özen ise Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde keşif çalışması yapmak için geldiklerini belirterek, Buradaki kuş ve kurbağa sesleri bizi çok etkiledi. Doğal güzelliği tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. İlk fırsatta gurup olarak buraya gezi etkinliğimiz olacak diye konuştu.



Tanıtım gezisine katılan Osmaniye Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği yönetim kurulu üyesi Ali Laçinbala ise bölgeyi gezmeye gelenlere kano safari ile katkıda bulunduklarını kaydetti.