Osmaniye'de Yaşar Kemal buluşmaları 3. gününde devam etti

OSMANİYE - Osmaniye'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali 3. gününde devam etti.

Etkinliklerin 3. gününde Yaşar Kemal'in doğup büyüdüğü köy olan Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde program yapıldı. Ceyhan Nehri kenarında oluşturulan alanda düzenlenen etkinlikte açılan alışveriş stantlarında el yapımı ürünler sergilenirken vatandaşlar çocukları ile birlikte uçurtma uçurdu. Etkinliğe katılanlar halaylar çekerek türküler söyledi. Festivale gelen vatandaşlar, Hemite köyünde bulunan Yaşar Kemal Kültür Evi'ni ve İnce Memed anıtını ziyaret edip bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Etkinlikten keyif aldığını ifade eden Azra Çiftçi, "Etkinlik çok güzeldi. Hem bana da bir farklılık oldu. Uçurtma uçurduk ama daha güzel uçuramıyoruz uçurtmayı" dedi.

Programın güzel devam ettiğini belirten Aziz Mehmet Keskiner, "Yaşar Kemal'in yaşadığı topraklardan, bizim kendi topraklarımızdan her tarafa seslenmek çok keyifli oldu. Alışveriş stantları kuruldu buraya. Ünlü sanatçılarımız var. akademisyenlerimiz ver, köşe yazarlarımız var ve bugünü eğlenceli bir şekilde bitireceğiz. Festivalde hedefimiz, Yaşar Kemal'in daha çok tanınması. Yaklaşık 48 ülkede çevirimi yapılıp okunan, kitapları olan bir yazarın bu topraklardan olması, bizim için gurur verici bir durum olduğu için halkımızla birlikte Türkiye'de bir algı oluşturmak, buranın daha tanınır hale gelmesini istiyoruz okur yazar alanında ve Osmaniye alanında" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Mazlum Çimen, Nida Ateş ve Mehmet Seske tarafından halk konseri verilecek.