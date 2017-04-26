Osmaniye'de Virajı Alamayan Tırın Dorsesi Devrildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde virajı almayan tırın dorsesi devrildi.



Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Köyü, Gökerler Mahallesi'nde bulunan mermer ocağından yüklediği mermer taşlarını Kadirli OSB'ye götürmekte olan Barış Yusuf Ekiz yönetimindeki 80 LS 575 plakalı tır virajı alamadı. Bu esnada mermer taşı yüklü tırın dorsesi devrildi.



Köy yolu saatlerce trafiğe kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından devrilen tırın dorsesi, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. - OSMANİYE