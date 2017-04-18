Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, Ali Cerit idaresindeki 80 PA 177 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı istikamette seyreden Mehmet Yıldıran'ın kullandığı 80 DZ 804 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada, sürücü Ali Cerit ile aynı otomobilde bulunan Serpil Cerit, Abdullah Cerit ve diğer otomobilde bulunan Ozan Sarıaslan yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarda Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.