Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Ölü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 53 DL 324 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Hüseyin Kadı (20), Ahmet Bozaslan (24) ve Mehmet Canlı (27) hayatını kaybetti.



Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Osmaniye ve Düziçi Devlet Hastanelerinin morguna kaldırıldı. - OSMANİYE