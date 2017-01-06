Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de otomobille bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 31 Z 1667 plakalı otomobil ile Beyazıt T'nin kullandığı bisiklet, Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Bulvarı ışıklı kavşakta çarpıştı.



Otomobil, çarpışmanın etkisiyle sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.



Kazada yaralanan İsmail Y. ve Beyazıt T. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.