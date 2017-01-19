Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (50) yönetimindeki 01 Y 6218 plakalı minibüs, Kadirli-Adana karayolu Çukurköprü köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Mustafa Kara'ya (43) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü Mehmet D, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
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