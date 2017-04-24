Osmaniye'de Trafik Denetimleri

Osmaniye'de yılın ilk 3 ayı yapılan trafik denetimlerinde 762 araca ceza kesildiği, 10 araç ve 23 motosikletin ise trafikten men edildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde trafik birimlerince 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 881 aracın kontrol edildiği bildirildi.



Denetimlerde 37 servis aracına 5 bin 376 lira, 56 araca abartı egzozdan 11 bin 144 lira, 170 araca engelli park yerine park etmekten 31 bin 280 lira, 256 araca çift sıra parktan 23 bin 552 lira olmak üzere toplam 762 araca 71 bin 252 lira hara cezası uygulandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca 19 araç ve 23 motosikletin de trafikten men edildiği ifade edildi.