Osmaniye'de Trafik Denetimleri

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, trafik şubesi tarafından aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 270 servis aracı kontrol edilerek 17'sine 5 bin 508 lira ceza kesildiği bildirildi



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerde abartı egzozdan 11 araca 2 bin 189 lira, engelli yerine park eden 101 araca 18 bin 584 lira, çift sıra park eden 174 araca 16 bin 8 lira olmak üzere toplam 556 araca 42 bin 289 lira para cezası kesildiği, 5 araç ve 2 motosikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. - OSMANİYE