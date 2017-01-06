Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, trafik şubesi tarafından aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 270 servis aracı kontrol edilerek 17'sine 5 bin 508 lira ceza kesildiği bildirildi
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerde abartı egzozdan 11 araca 2 bin 189 lira, engelli yerine park eden 101 araca 18 bin 584 lira, çift sıra park eden 174 araca 16 bin 8 lira olmak üzere toplam 556 araca 42 bin 289 lira para cezası kesildiği, 5 araç ve 2 motosikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. - OSMANİYE
Osmaniye'de Trafik Denetimleri
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, trafik şubesi tarafından aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 270 servis aracı kontrol edilerek 17’sine 5 bin 508 lira ceza kesildiği bildirildiOsmaniye Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde...
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, trafik şubesi tarafından aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 270 servis aracı kontrol edilerek 17'sine 5 bin 508 lira ceza kesildiği bildirildi
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