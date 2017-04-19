Osmaniye'de Terör Operasyonu

Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları-Yarpuz Köyü kırsalında bölücü terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyonlarda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.



Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, 17 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede aynı gün 20.30 sıralarında "hava harekatı" düzenlendiği ve akabinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.



18 Nisan günü saat 01.00'den itibaren jandarma ve emniyet timleri arama ve tarama faaliyetlerine başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "1 BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Sürdürülen operasyonda 1 adet 5,56 mm çaplı M16 a2 piyade tüfeği, 5 adet M16 şarjörü, 189 adet 5.56 mm fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet roketatar antitank mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - OSMANİYE