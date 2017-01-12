Osmaniye'de Terör Operasyonu: 14 Gözaltı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de emniyet ekipleri tarafından 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından aralarında HDP il binasının da bulunduğu 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP il ve merkez ilçe teşkilatları başkanlarının da yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlılardan 6'sının terör örgütüne üye, 8'inin de sosyal paylaşım sitelerinden terör propagandası yaptığı bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman, örgüt liderinin posterleri ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü. - OSMANİYE