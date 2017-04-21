Osmaniye'de "Süt Hijyeni" Kursu

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından süt hijyeni kursu açıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Süt Üreticileri Birliği toplantı salonundaki kursun açılışında yaptığı konuşmada, kursun Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı, Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı kapsamında açıldığını belirtti.



Süt hijyeninin Bakanlık tarafından önemsendiğini dile getiren Sağlam, şöyle konuştu:



"Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan 'Gıda Güvenirliğinin Arttırılması Bileşeni' çerçevesinde birincil üretim dahil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için 'Süt hijyeni kursu' kent merkezimizde açıldı. Kursumuza 23 çiftçimiz katıldı. Bu kapsamda iki eğitim daha yapılacak."



Konuşmaların ardından gıda yüksek mühendisi Onur Tenekeci ve veteriner hekim Ahmet Öztekin, katılımcılara süt hijyeni konusunda eğitim verdi.