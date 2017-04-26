Osmaniye'de Sokak Hayvanlarına Kan Testi

Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarına kan testi yapılarak hastalıkları teşhis edilecek.



Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayvanlara öncelikle kan testleri yapılarak hastalıkları teşhis edilecek. Kan testleri sonrasında hastalık tespit edilen hayvanlara gerekli tedavi uygulanarak aşıları yapılacak.



Hastalık olmayan hayvanlara ise gerekli aşılar yapılarak bakımı gerçekleştirilecek. Yapılan bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisinin kısa sürede tamamlanıp sahipli hayvanlara bulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, amaçlarının sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda hastalıklarının araştırılıp kan sayımı yapılarak hastalıkların sahipli hayvanlara bulaşmasını engellemek olduğunu belirtti.



Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, yaptığı konuşmada, "Önce kan testi yapacağız. Hayvanlar eğer enfekte ise aşı uygulamayacağız. Öncelikle enfeksiyonların tedavisine bakacağız. Sonrasında kuduz, karma aşılar ve diğer aşıların uygulanmasını sağlayacağız. Bu sayede ekonomik olarak zarara uğramamış olacağız ve aynı zamanda hayvanlarımız da gereksiz yere uygulamalara tabii kalmamış olacak. Bu uygulamanın her yerde yapılması lazım. Bizde bugün sizlerin başkanlığında Osmaniye olarak bu projeyi başlatacağız. Veteriner fakültesini davet edip ortak çalışma yapmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE