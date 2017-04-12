Osmaniye'de Sirke Sineğiyle Mücadele Çalışmaları

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, sirke sineğine karşı biyolojik mücadele kapsamında çiftçilere elma sirkesi dağıtıldı



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Yukarıderesi köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, yüzde 50 hibe desteği ile üreticilere 10 bin litre sirke dağıtıldığını belirtti.





Sirke sineği zararlısına karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü olmadığından en etkin mücadele yönteminin elma sirkesi tuzakları olduğunu ifade eden Sağlam, "Kiraz üreticilerimize sirke sineği mücadelesi için dağıtılmak üzere Hasanbeyli ve Bahçe Kaymakamlığı ile Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla yüzde 50 hibeli 10 bin litre elma sirkesi dağıtımı yapıyoruz. Bu proje ile üretim sezonu boyunca çalışmalar devam edecek." dedi.



Son iki yılda ülkede sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen zararlının Osmaniye'de 2016 yılında tespit edildiğini dile getiren Sağlam, "Stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok ürüne zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Uygulanması kolay ve ekonomik olması zararlıya karşı etkili bir yöntemdir." ifadesinde bulundu.



Konuşmanın ardından üreticilere elma sirkesi dağıtılarak mücadele yöntemleri anlatıldı.