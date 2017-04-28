Osmaniye'de Silahlı Saldırı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.

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